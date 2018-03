Iar Oscarul merge laaa...SIMONA HALEP! In noaptea decernarii premiilor Academiei Americane, Simona si-a primit si ea mentiunea

Academia Americana de Film si-a premiat azi-noapte castigatorii. Filmul The Shape of Water si regizorul Guillermo del Toro au fost marii castigatori.

Nu doar starurile de film au frimit premii si mentiuni azi-noapte. Organizatorii turneului de la Australian Open, care a avut loc in luna ianuarie, au facut un colaj special pentru mai multi jucatori si jucatoare din circuit.

Simona Halep a fost si ea "premiata" pentru lupta pana in finala de la Melbourne.

"Drumul istovitor pana in finala", a fost mentiunea din dreptul Simonei.

Roger Federer a luat "Oscarul" pentru cea mai buna performanta masculina si cel mai emotionant moment.

The votes are in.

And the AO Oscar for each category goes to…

AO #Oscars 2018 pic.twitter.com/52TGpGjX6Q