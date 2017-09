Horia Tecau joaca finala la dublu la US Open! ACUM LIVE Tecau/Rojer - Lopez/Lopez 6-4 0-0

Urmareste meciul live text pe www.sport.ro

Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 12, joaca in finala probei de dublu de la US Open. Horia Tecau va juca tot azi si in semifinale la dublu mixt, alaturi de Coco Vandeweghe.

Tecau si Rojer vor evolua cu spaniolii Feliciano Lopez/Marc Lopez, favoriti 11, in primul meci de pe arena Arthur Ashe.

Horia Tecau va evolua apoi si in semifinale la dublu mixt, alaturi de Coco Vandeweghe contra principaliilor favoriti, elvetianca Martina Hingis si britanicul Jamie Murray.

Meciul de la dublu mixt este al treilea de pe Grand Stand.