Halep, tot mai aproape sa-si pastreze pozitia de numarul 1 WTA si dupa Australian Open! De cate victorii mai are nevoie

Halep a castigat fara sa forteze, insa liderul mondial a avut o evolutie solida in fata canadiencei Eugenie Bouchard, iesita din top 100 mondial.

Halep o va intalni pe americanca Lauren Davis in turul urmator si trebuie sa ajunga pana in sferturi ca sa isi pastreze automat pozitia de lider mondial. Ea a scapat de presiunea Muguruzei, eliminata in aceasta dimineata de la Melbourne.

Wozniacki o mai poate depasi pe Simona la acest turneu, insa doar daca Halep va pierde in sferturi, iar daneza se va califica in semifinale.

Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Australian Open dupa 6-2; 6-2 cu Eugenie Bouchard!

Halep (26 ani) a incheiat conturile cu Bouchard (23 ani, 112 WTA) dupa doar 66 de minute, in care a controlat jocul de la un capat la altul, in ciuda accidentarii la glezna suferite in primul tur.

Simona a inceput meciul cu un break, dar imediat si-a pierdut serviciul. Romanca a reusit un nou break, dupa care a evoluat mai putin crispat si s-a desprins la 4-1. Bouchard a reusit un nou break, dar Halep l-a luat inapoi, iar apoi a incheiat setul cu 6-2, in 35 de minute.

Halep a inceput cu break si actul secund, iar apoi Bouchard a reusit sa lege doua ghemuri consecutive, facandu-si in premiera serviciul in acest meci. Halep a egalat, a castigat contra serviciului, iar apoi si-a consolidat break-ul (4-2). Romanca a facut un nou break, a salvat o minge de 5-3 si a incheiat setul al doilea (6-2) si meciul.

Halep a reusit un as, Bouchard 2, romanca a facut 2 duble greseli, la fel si jucatoarea canadiana, dar ambele servicii ale romancei au fost net mai bune (62%-45% la primul, 50%-25% la al doilea). Simona a transformat 7 din cele 14 mingi de break, iar Bouchard 3/5. Reprezentanta noastra a avut 16 lovituri direct castigatoare, Bouchard 15, iar la erori neprovocate raportul a fost de 14-26.

Halep are acum 3-1 in duelurile directe cu Bouchard, dupa succesele din 2014, in optimi la Indian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, si in in grupa la Turneul Campioanelor de la Singapore, cu 6-2, 6-3. Singura victorie a canadiencei a venit tot in 2014, in semifinale, la Wimbledon, cu 7-6 (5), 6-2. Cele doua se pot intalni din nou luna viitoare, la Cluj-Napoca, in Fed Cup.

Simona Halep, care in ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, si-a asigurat un cec de 142.500 dolari australieni si 130 de puncte WTA.

Urmatoarea sa adversara va fi americana Lauren Davis (24 ani, 76 WTA), care s-a impus in turul al doilea in fata germancei Andrea Petkovic cu 4-6, 6-0, 6-0. Halep a invins-o pe Davis in singurul lor meci direct, in 2013, in primul tur la Indian Wells, cu 6-2, 6-0.

Tot joi, Ana Bogdan s-a calificat in turul al treilea la Australian Open dupa 1-6, 6-2, 6-3 cu kazaha Iulia Putinteva, romanca urmand sa joace acum cu americanca Madison Keys, a 17-a favorita, victorioasa cu 6-0, 6-1 in fata rusoaicei Ekaterina Alexandrova.