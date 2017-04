Halep: "Sper ca atmosfera sa le intimideze pe britanice!" :) Moment GENIAL cu Nastase la conferinta de presa

Halep n-avea nici 10 ani cand a jucat ultima data acasa, la Constanta.

Cu Hagi in tribuna, Romania va intalni Marea Britanie. Din cauza ploii, meciurile din prima zi au fost mutate cu o ora mai tarziu.



Halep si Sorana au ales rochii albe si au luat masa cu britanicele, care s-au imbracat in rosu. Halep va deschide ambele zile. Joaca mai intai cu Watson si apoi va incerca s-o bata pentru prima data pe Konta. Si Begu va juca la simplu pentru Romania. Simona si restul fetelor spera ca atmosfera de la Constanta sa le intimideze pe adversare. :)