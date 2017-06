Halep si-a aflat posibilele adversare din drumul catre numarul 1 mondial! Cu Kerber, doar in finala

Astazi a avut loc tragerea la sorti pentru turneul de la Eastbourne.

Simona Halep este la 3 victorii de numarul 1 mondial (daca Angelique Kerber este eliminata din primul tur)! In urma tragerii la sorti, cele 2 nu se pot intalni decat in finala turneului. Insa misiunea Simonei nu va fi deloc usoara.

In turul 2, primul la care va participa, Simona Halep o va avea adversara fie pe Christina McHale, fie o jucatoare venita din calificari. Apoi va veni primul duel tare - Petra Kvitova, Mirjana Lucic-Baroni ssau Monica Niculescu ar sta in drumul Simonei (sau o surpriza venita din calificari).

Mai departe ar fi Wozniacki in sferturi si Cibulkova sau Radwanska in semifinale, daca se confirma calculele de pe hartie. O victorie la turneul de la Eastbourne i-ar aduce numarul 1 WTA Simonei, chiar daca adversara in finala ar fi Kerber! 115 puncte le despart pe cele 2 in clasament.