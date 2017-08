Halep si-a aflat adversara din turul 2. Va juca miercuri la turneul din Canada

19:55 Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, va evolua, probabil miercuri, cu jucatoarea Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 33 WTA, in turul al doilea al Rogers Cup, de la Toronto.



Halep este direct acceptata in aceasta faza, in timp ce Rybarikova a invins-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-0, in 65 de minute, pe croata Mirjana Lucici-Baroni, locul 31 WTA. Sportiva din Slovacia este pe tabloul principal in Canada din postura de lucky loser. Ea a inlocuit-o pe americanca Madison Keys, locul 17 WTA, care s-a retras din cauza unei accidentari.



Halep si Rybarikova s-au intalnit de trei ori pana in prezent. Jucatoarea de pe locul 33 WTA conduce cu 2-1, dar ultima partida dintre ele a fost in 2014.



Halep este detinatoarea trofeului la Rogers Cup, competitie de categorie Premier 5, dupa ce a castigat anul trecut finala de la Montreal, chiar in fata lui Keys, scor 7-6 (2), 6-3. in 2015, la Toronto (cele doua orase alterneaza la organizarea Rogers Cup), romanca a fost finalista.