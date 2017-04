Halep se bate sambata cu Heather Watson! Programul intalnirii cu Marea Britanie din Fed Cup

14:08 Simona Halep, locul 5 WTA, si Heather Watson, locul 113 WTA, vor evolua, sambata, de la ora 11.00, in prima partida a intalnirii Romania - Marea Britanie, din barajul pentru mentinerea/retrogradarea in/din Grupa Mondiala II a Cupei Federatiei.



In a doua partida de sambata vor juca Irina-Camelia Begu, locul 33 WTA si Johanna Konta, locul 7 WTA.



Duminica, tot de la ora 11.00, sunt programate urmatoarele meciuri:



Simona Halep - Johanna Konta;



Irina Begu - Heather Watson;



Monica Niculescu/Sorana Cirstea - Jocelyn Rae/Laura Robson



Konta, 25 de ani, a castigat in acest sezon turneul de categorie Premier Mandatory de la Miami si pe cel de categorie Premier de la Sydney (orasul in care s-a nascut), a ajuns in sferturi la Australian Open si in semifinale la Shenzhen. In total, ea are trei trofee ca jucatoare profesionista de simplu, dintre care doua obtinute in primele trei luni ale acestui an, in care a castigat 19 meciuri si a pierdut doar trei.



In 2017, Halep (sase victorii si patru infrangeri) are ca rezultat notabil doar sfertul de la Miami Open, pierdut in fata numarului 1 britanic.



Johanna Konta conduce cu 2-0 in meciurile disputate cu Halep. in optimile de finala ale turneului de la Wuhan, editia 2015, britanica s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-5, iar anul acesta, in sferturi, la Miami, cu scorul de 3-6, 7-6 (7), 6-2.



Konta nu s-a mai intalnit pana in prezent cu Irina-Camelia Begu.



Simona Halep a castigat toate cele trei partide jucate pana acum cu numarul 2 britanic, Heather Watson, scoruri 4-6, 6-4, 6-2, in turul I al US Open, din 2013, 6-2, 6-4, in mansa a doua a French Open, din 2014, si 6-3, 6-4, in optimi la Miami, anul trecut.



Si Begu a invins-o pe Watson, in singura partida pe care ele au jucat-o pana in prezent, in 2013, in turul I la Indian Wells, scor 6-2, 6-4.



Partidele din Fed Cup se desfasoara la Tenis Club IDU, Mamaia, Constanta. invingatoarea intalnirii va evolua anul viitor in Grupa Mondiala II, iar invinsa in Grupa I a Zonei Euro-africane.