"Halep s-a nascut azi a doua oara!" Reactia lui CTP dupa victoria minunata a Simonei Halep

Simona Halep se bate pentru trofeul de la Australian Open cu Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial. Meciul se joaca sambata dimineata.

Cristian Tudor Popescu: "Halep s-a nascut azi a doua oara! Va spun sincer, in momentul in care Kerber a avut doua mingi de meci, am avut asa o siguranta ca Simona nu va pierde meciul asta."

"Halep a atacat cu un psihic formidabil."

"Cred ca in finala vom vedea un meci in premiera - cu Halep atacand si cu Wozniaki aparandu-se, ceea ce nu am mai vazut niciodata pana acum in intalnirea dintre cele doua." (DigiSport)

"Aproape ca nu are nicio legatura cu ce a jucat pana acum. A inlocuit celebra ei defensiva smart cu un joc de "winnerita". A atacat si cand nu a avut ocazia. A fructificat orice spatiu din garda adversarei. Niciodata in cariera nu a facut atatea lovituri direct castigatoare. Mi-era frica ca se va intoarce in defensiva cand a avut mai multe greseli."

"A revenit incredibil, a zambit si a continuat sa loveasca decisiv. Kerber e cel mai puternic adversar pe care l-a avut Simona in acest turneu. Meciul asta nu seamana cu cel cu Davis, acolo unde Davis a atacat pana la final, dar Halep a reusit sa smulga victoria cu o aparare perfecta. De acum, ea stie ca are al doilea joc. Simona trebuia sa aiba al doilea joc, cand nu merge defensiva. Cel mai important meci din cariera Simonei."