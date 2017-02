Halep ramane pe 4 in topul WTA! Distanta uriasa pana la liderul mondial, Serena Williams

WTA a publicat noul top mondial din tenis.

Simona Halep ocupa in continuare locul 4 WTA, cu 5.172 de puncte, in timp ce Irina-Camelia Begu a coborat de pe locul 28 pe 31, cu 1.562 de puncte, iar Monica Niculescu de pe pozitia 39 pe 43, cu 1.285 de puncte, potrivit ierarhiei publicate luni.

Sorana Cirstea a urcat de pe locul 67 pe 66, cu 885 de puncte. In top 200 WTA mai figureaza Patricia Maria tig, in urcare de pe locul 108 pe 101, cu 608 puncte, si Ana Bogdan, in coborare de pe locul 120 pe 121, cu 502 de puncte.

La dublu, Monica Niculescu se mentine pe locul 20, cu 3.025 de puncte, Raluca Olaru a urcat de pe locul 62 pe 56, cu 1.465 de puncte, iar Andreea Mitu se mentine pe locul 88, cu 891 de puncte.

Singura modificare importanta in partea superioara a ierarhiei este patrunderea in premiera in Top 10 WTA a ucrainencei Elina Svitolina dupa castigarea titlului la Dubai. Primele zece pozitii din clasament sunt ocupate de urmatoarele jucatoare:

1. Serena Williams (SUA) 7.780 puncte;

2. Angelique Kerber (Germania) 7.405;

3. Karolina Pliskova (Cehia) 5.640;

4. Simona Halep (Romania) 5.172;

5. Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.075;

6. Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.670;

7. Garbine Muguruza (Spania) 4.585;

8. Svetlana Kuznetova (Rusia) 3.915;

9. Madison Keys (SUA) 3.897;

10. Elina Svitolina (Ucraina) 3.890.