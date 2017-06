Halep poate sa devina nr.1 MONDIAL intr-o saptamana! Cum o depaseste pe Kerber la Eastbourne

Simona Halep s-a inscris la turneul de la Eastbourne in ultima clipa.

Halep isi luase pauza dupa finala de la Roland Garros, insa jucatoarea din Romania s-a razgandit. A decis sa participe la Eastbourne pentru a fi pregatita pentru iarba de la Wimbledon.

Halep are sansa de a deveni numarul 1 mondial, sansa ratata dupa ce a pierdut finala de la Roland Garros.

Acum, Halep are nevoie sa castige competitia, dar mai sunt si alte scenarii. Daca va ajunge in semifinale, kerber nu trebuie sa treaca de optimi, sau sa joace finala, iar Kerber sa iasa in semifinale.

Si Pliskova e aproape de primele doua clasate, dar ea are de aparat finala de anul trecut. Halep si Kerber nu au participat anul trecut la acest turneu.

115 puncte WTA are Kerber in fata Simonei in acest moment.