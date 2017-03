Halep l-a CERTAT pe Cahill in timpul meciului cu Konta! Ce i-a reprosat antrenorului

Simona Halep a fost extrem de tensionata in timpul sfertului cu Johanna Konta de la Miami.

Simona a dat cu racheta de pamant de mai multe ori si chiar l-a apostrofat pe antrenorul ei, australianul Darren Cahill. "When i miss, don't shake your head (Nu da din cap atunci cand ratez)", i-a transmis Simona direct de pe teren.



Halep a castigat primul set cu 6-3, insa in al doilea si-a pierdut de mai multe ori serviciul si a ajuns la tie-break.