HALEP, JUCATOAREA LUNII IANUARIE // Victorie ZDROBITOARE pentru Simona in sondajul WTA! A batut-o pe Wozniacki

Simona Halep a fost aleasa cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in circuitul profesionist feminin de tenis, cu un procentaj covarsitor in ancheta desfasurata pe site-ul WTA.

Simona Halep, numarul doi mondial, a obtinut 71% din voturi, fiind urmata la mare distanta de daneza Caroline Wozniacki, 25%, cea care a invins-o in finala turneului Australian Open si care a deposedat-o de primul loc in clasamentul WTA. Pe locul al treilea s-a clasat germanca Angelique Kerber (3%), iar a patra a fost ucraineanca Elina Svitolina (1%).

Simona Halep a cucerit in ianuarie titlul la Shenzhen Open, dupa ce le-a invins pe rand pe Nicole Gibbs (SUA), Ying-Ying Duan (China), Arina Sabalenka (Belarus), Irina-Camelia Begu si Katerina Siniakova (Cehia). De asemenea, Simona si-a trecut in palmares si titlul in proba de dublu, alaturi de Begu.

La Melbourne, Halep a jucat a treia sa finala de Mare Slem din cariera, pierduta in trei seturi in fata danezei Caroline Wozniacki, dupa ce a avut meciuri epice cu americanca Lauren Davis (4-6, 6-4, 15-13), in turul al treilea, si cu Angelique Kerber (6-3, 4-6, 9-7) in semifinale. In finala turneului Australian Open, Halep a fost invinsa de Wozniacki cu 7-6(2), 3-6, 6-4.

Daneza a cucerit primul sau titlu de Mare Slem cu acest prilej si a devenit noul numar unu mondial, la exact sase ani de cand a ocupat ultima oara primul loc in ierarhia WTA.

Totodata, Wozniacki a jucat in acest debut de an finala turneului de la Auckland, pierduta in fata germancei Julia Goerges.

Angelique Kerber, fost lider mondial si campioana la Melbourne in 2016, a demonstrat o revenire la forma care a consacrat-o prin titlul cucerit la Sydney si semifinala de la Australian Open.

Titlul de la Sydney a venit dupa victorii in fata unor jucatoare de top, precum Lucie Safarova, Venus Williams, Dominika Cibulkova, Camila Giorgi si Ashleigh Barty, acesta fiind primul sau titlu de la US Open 2016.

La Melbourne a avut victorii de rasunet cu Maria Sarapova, 6-1, 6-3 in turul al treilea, si in sferturi, 6-1, 6-2 cu americanca Madison Keys, insa a fost nevoita sa se opreasca in semifinala, invinsa de Halep, desi a avut doua mingi de meci.

Elina Svitolina a inceput anul in forta, cucerind titlul la Brisbane, dupa victorii cu Carla Suarez Navarro, Ana Konjuh, Johanna Konta, Karolina Pliskova si Aleksandra Sasnovici.

La Melbourne, Svitolina a atins in premiera sferturile de finala.