Halep a renuntat la antrenorul ei: "Simona mi-a spus ca nu are nevoie de mine in perioada urmatoare"

Simona Halep nu va mai colabora cu Daniel Dobre in pregatirea ultimului grand slam al anului.

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Dobre a anuntat ca in perioada urmatoare nu va mai face parte din staff-ul Simonei. Se va concentra pe proiectele pe care le are la Federatia de Tenis.

"Mi-a spus ca nu are nevoie de mine in perioada urmatoare. Sunt o persoana careia nu-i place sa stea, am inceput o colaborare cu Federatia pe partea tehnica", a spus Dobre pentru treizecizero.ro.

Halep a procedat la fel si in 2015, cand l-a lasat pe Dobre sa se concentreze pe proiectele personale inainte de US Open. Simona l-a avut atunci alaturi in America doar pe Darren Cahill. Acum, insa, situatia este diferita. Halep nu a mai colagorat cu Dobre de la finalul lui aprilie, dupa turneul de la Stuttgart.

"Simona e o persoana foarte exigenta cu ea insasi. Mi-am confirmat ca nu trebuie sa faci niciodata rabat de la perseverenta, de la disciplina, de la pasiune, de la sacrificii. Pentru ca altfel nu poti sa-ti atingi niciodata obiectivele, indiferent daca esti jucator sau antrenor. De asemenea, trebuie sa fii deschis, sa fii atent la ce simte jucatorul, chiar daca asta inseaman sa treci peste anumite principii", a mai spus Dobre.