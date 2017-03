Halep pierde locul 4 WTA dupa eliminarea de la Indian Wells! Pe ce loc ajunge in clasament

Simona Halep poate pierde contactul cu primele locuri in urma ultimelor rezultate.

Revenita dupa o luna de pauza, Simona Halep a fost eliminata in turul al treilea de la Indian wells de frantuzoaica Mladenovic. Romanca a pierdut deja locul 4 in clasamentul WTA, dupa ce a fost intrecuta la puncte de slovaca Dimonika Cibulkova. Halep poate pierde si locul 5, daca Garbine Muguruza va ajunge in finala de la Indian Wells.

Simona Halep a obtinut titlul la Indian Wells in 2015, iar in 2016 a fost eliminata in sferturi.

Urmatorul turneu la care Simona este inscrisa este cel de la Miami, tot de categorie Premier mandatory, insa momentan romanca se confrunta cu probleme medicale si nu stie daca va partida.

"Tinand cont de timpul de pregatire pe care l-am avut inainte de acest turneu, sunt fericita ca am ajuns in turul trei. Adversara a jucat foarte bine, cu incredere, iar eu am ratat foarte mult. Dupa primul set, n-am mai avut forta in picioare. Nu sunt refacuta complet, mai am de munca. Dar e in regula, nu vreau sa creez o drama din asta. Dupa primul meci, am simtit dureri si nu prea puteam sa ma misc. Ieri a fost bine, m-am antrenat timp de o ora. Dar azi caldura m-a afectat foarte mult, inca nu m-am obisnuit cu aceste conditii. Ma durea capul, simteam ca picioarele imi iau foc si aveam probleme musculare", a spus Halep