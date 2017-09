Halep a mai angajat un antrenor dupa eliminarea de la US Open! Ce salariu URIAS ii plateste

Simona Halep l-a angajat pe Andrei Pavel in staff-ul ei, dupa ce a fost invinsa de Maria Sharapova in primul tur la US Open.

Pe langa Darren Cahill, Halep va lucra si cu Andrei Pavel, cel care le-a mai antrenat pe Tamira Paszek si Jelena Jankovici. Fost capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, Pavel se confrunta cu probleme financiare in ultima perioada, astfel ca vestea a venit cat se poate de bine.

Simona Halep il plateste cu 20.000 de euro pe luna plus transport si cazare la toate turneele, scrie Libertatea.

Halep investeste serios in antrenorii sai. Darren Cahill e platit cu 1 milion de dolari pe an plus 10% din toate premiile castigate de Simona.