Grigor Dimitrov a castigat pentru prima data in cariera Turneul Campionilor

Dimitrov l-a invins pe Goffin in trei seturi.

Bulgarul Grigor Dimitrov, locul 6 ATP, a castigat, duminica, pentru prima data in cariera Turneul Campionilor, impunandu-se in finala competitiei de la Londra in fata belgianului David Goffin, numarul 8 mondial.

Dimitrov a castigat finala cu scorul de 7-5, 4-6, 6-3, in doua ore si jumatate.

Atat Dimitrov cat si Goffin erau in premiera finalisti la o editie a Turneului Campionilor.

Bulgarul in varsta de 26 de ani a mai castigat in acest an turneele de la Brisbane, Sofia si Cincinnati. El va incheia anul pe locul trei in clasamentul mondial.