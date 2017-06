Simona s-a dus direct catre adversara imediat dupa ce a pierdut finala de la Roland Garros! Ce gest SUPERB a facut

Simona putea sa castige primul titlu de Mare Slem din cariera si sa urce pe primul loc in clasamentul WTA. Tanara Jelena Ostapenko a venit de nicarieri parca si s-a impus in 3 seturi, dupa ce a fost condusa cu 3-0 de Halep in setul al doilea.

Simona a avut puterea de a-si felicita sincer adversara imediat dupa finala cu o imbratisare stransa, situatie diferita fata de prima finala a romancei de la Roland Garros, cand adversara i-a fost Maria Sharapova.

Even in defeat you have to know how to lose, Simona you very well, recognizing the great work of Jelena. #RG17 ????????❤ pic.twitter.com/HD6StNXdfS