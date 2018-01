Gest superb pentru Simona Halep, dupa victoria ISTORICA de la Australian Open! Ce au facut organizatorii

Australian Open n-a mai vazut de mult un asemenea meci!

Halep a trecut in 3 ore 45 de Lauren Davis la Australian Open, dupa o lupta epica, in care Davis a fost aproape de mai multe ori sa produca surpriza.



Simona a salvat 3 mingi de meci si s-a impus in decisiv cu 15-13, cel mai mare numar de game-uri din istoria Australian Open.



Organizatorii o onoreaza acum pe invingatoare cu imaginea de coperta a paginii oficiale de Twitter, urmarita de peste 1,4 milioane de oameni din intreaga lume.