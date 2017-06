GENIAL :) Ce porecla i-au pus francezii Simonei dupa victoria ULUITOARE in fata Svitolinei 

HALEP - PLISKOVA in semifinale, joi!

Simona Halep a avut parte de o revenire fantastica cu Svitolina, de la 1-5, salvand apoi o minge de meci in tie break. Fanii sunt absolut socati de revenirea reusita de romanca in fata unei adversare puternice.

Daca dupa meciul cu Suarez Navarro, pe care a batut-o cu 6-1 6-1, fanii i-au spuns "Tornada", dupa meciul cu Svitolina, Simona a devenit "Monstrul".

Halep, a treia favorita, da piept cu Pliskova in semifinale, a doua favorita la trofeu.

Simona Halep OMG ???????? You are a monster ????

Simona, phenomenal as usual... nothing else ????