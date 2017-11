Garbine Mugurza a pus tinta pe Simona Halep in 2018: "Sa fiu numarul 1 mondial"

Muguruza vrea sa-si recupereze pozitia de lider mondial, preluata de Simona Halep in octombrie 2017.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Garbine Muguruza, locul 2 WTA, si-a fixat ca obiectiv pentru anul 2018 sa revina pe primul loc al clasamentului WTA, pozitie ocupata acum de Simona Halep.

"Provocarea mea in 2018 este sa fiu numarul 1 in lume. Sunt multe jucatoare care lupta pentru numarul 1 si ma consider capabila sa fiu una dintre ele. Sa fiu numarul 1 este ceea ce am in minte mai mult. Ma antrenez pentru a recupera aceasta pozitie", a declarat Muguruza, intr-un interviu la Cadena Ser, citat de mundodeportivo.es.

Jucatoarea spaniola se antreneaza pentru a-si imbunatati forta si mobilitatea: "Sa fiu mai rapida, sa-mi imbunatatesc voleul, serviciul... Stilul meu de joc nu este constanta, ci sa fiu agresiva, sa-mi asum riscuri."

Gabrine Muguruza a urcat pe locul I WTA la 11 septembrie si i-a cedat aceasta pozitie Simonei Halep la 9 octombrie.