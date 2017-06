FOTO: Simona se relaxeaza pe yacht inainte de Wimbledon! Imaginea de mii de like-uri postata

Simona Halep a renuntat la turneul de la Birmingham si se afla in vacanta.

2 finale si un turneu castigat - aceste performante in sezonul de zgura au facut-o pe Simona Halep sa ajunga la un pas de primul loc in clasamentul WTA. Putea sa treaca peste Kerber chiar de la Birmingham insa a decis sa ia o pauza pentru a-si reveni dupa perioada intensa, dar si dupa accidentarea suferita in finala de la Roma.

Simona a plecat in vacanta in Grecia si posteaza pe contul oficial de Instagram imagini din paradisul in care se afla. Ultima imagine, postata in weekend, a strans peste 15.000 de like-uri!

Urmatorul Grand Slam este Wimbledon si va incepe pe 3 iulie. Simona poate sa o depaseasca pe Kerber in clasamentul WTA avand de aparat parcursul de anul trecut cand a ajuns in sferturi, in timp ce Kerber a prins finala!