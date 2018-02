FOTO | Simona Halep a revenit la antrenamente si va participa la Indian Wells! Cum poate castiga aproape 1 MILION DE DOLARI cu minimum de efort

Simona Halep a revenit la antrenamente.

Simona Halep a revenit la antrenamente mai repede decat se anticipa. Sportiva din Constanta a abandonat la turneul de la Doha din cauza unei accidentari si se estima ca accidentarea este destul de grava si ii va pune in pericol participarea la Indian Wells.

Simona Halep a efectuat astazi primul antrenament la baza de la Stejarii si poate participa la turneul ce se va desfasura in perioada 7-18 martie.



Simona Halep va incasa 900.000 de dolari foarte usor in acest an. Sportiva in varsta de 26 de ani va primi un bonus de 450.000 daca va juca minimum o partida la Indian Wells si la competitiile de la Miami, Madrid si Beijing, turnee de tip Premier Mandatory. Un alt bonus de 450.000 de dolari va fi incasat de Simona Halep daca va juca minimum un meci la fiecare dintre cel patru turnee de tip Premier 5.

”100% va fi prezenta la Indian Wells, sunt in contact cu ea, dar acum se relaxeaza, lasa piciorul sa revina. Si-a revenit, dar la Doha unde am fost cu ea inca a simtit si nu vrem sa fortam”, a declarat pentru TelekomSport Andrei Pavel, antrenorul Simonei Halep.