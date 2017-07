FOTO: Cum arata vila de 500.000 € pe care Simona Halep si-a construit-o in Constanta! Isi face si hotel in Mamaia toamna asta

Simona Halep a castigat peste 2,5 milioane de euro din tenis doar in acest an.

Simona Halep, locul 2 mondial in clasamentul WTA, a hotarat sa isi investeasca o parte din banii castigati din tenis in imobiliare.

Simona are mai multe proprietati in Constanta, orasul in care locuieste si familia sa, si si-a finalizat chiar vara asta o vila superba, evaluata la peste jumatate de milion de euro.

In plus, Simona Halep a investit si in ridicarea unui hotel in zona de nord a statiunii Mamaia, iar lucrarile vor fi incheiate pana la sfarsitul anului.

20 de milioane de euro este suma totala castigata de romanca din tenis.

Sursa foto: Click