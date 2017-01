Finala istorica la Australian Open: Serena o poate intrece pe Steffie Graf. ACUM Venus - Serena 4-6 3-3

Surorile Serena si Venus Williams, care de aproape opt ani nu s-au mai intalnit intr-o finala, vor lupta sambata, la Melbourne, pentru a castiga Openul de tenis al Australiei.

De opt ori s-au intalnit cele doua americance intr-o finala de Mare slem: de la US Open 2001, castigat de Venus, cea mai mare dintre surori, acum in varsta de 36 de ani, pana la Wimbledon 2009, castigat de Serena (35 de ani). De la Roland Garros-ul din 2002 la Openul Australiei din 2003, au existat chiar si patru finale de familie consecutive, iar Serena este cea care conduce cu 6 victorii la 2 in aceste confruntari la varf.

In jurul anului 2010, Venus, de sapte ori castigatoare intr-un turneu de Mare slem (5 la Wimbledon si 2 la US Open), a cunoscut o eclipsa, din cauza unei maladii autoimune, sindromul Sjogren, care o seca de energie. Serena, in schimb, a continuat sa-si inmulteasca recordurile.

Daca Serena va ridica deasupra capului sambata al 23-lea sau trofeu de Mare slem, al 7-lea la Openul Australiei, ea va detine singura recordul erei profesioniste, intrecand-o pe germanca Steffi Graf (22), si se va apropia de recordul australiencei Margaret Court (24).

Pe de alta parte, ea va recupera si primul loc mondial, de care a fost deposedata anul trecut de germanca Angelique Kerber, detinatoarea titlului la Melbourne, dar eliminata in optimile de finala anul acesta.

Chiar daca sora sa o va impiedica in obtinerea acestei performante, nu va fi un lucru dureros pentru surorile Williams.

"Ttinand cont prin ce a trecut Venus, nu pot sa nu ma gandesc ca este o situatie castigatoare pentru amandoua. Am fost alaturi de ea tot timpul, pentru ca noi traim impreuna. stiu prin ce a trecut. Daca ma gandesc la ce ar fi mai bine, orice se va intampla, cu siguranta nici ea nici eu nu vom fi perdante'', a asigurat Serena.

Cea mai mica dintre surori este totusi favorita. Ea conduce cu 16 la 11 in duelurile cu sora sa si in plus a castigat sapte din ultimele opt. Cea mai recenta intalnire a lor a fost la US Open 2015, in sferturile de finala, cand Serena s-a impus in trei seturi.

De 15 zile, Serena a avansat la Melbourne fara probleme, nepierzand niciun set. Venus, nr. 17 mondial, a cedat doar unul, insa a profitat de un tablou foarte favorabil, neintalnind decat o singura jucatoare din primele 25 din lume. Ea a lasat o buna impresie in semifinale, stopand-o pe compatrioata sa Coco Vandeweghe (nr. 35 mondial), cea care le eliminase pe nr. 1 mondial, germanca Angelique Kerber, in optimi si pe spaniola Garbine Muguruza, campioana de la Roland Garros, in sferturi.