"Fighter girl", din nou. TOPUL celor mai spectaculoase reveniri din cariera Simonei Halep

Simona Halep si-a aratat cu adevarat valoarea pentru prima data in 2017: a revenit spectaculos in fata castigatoarei din 2011 de la US Open, Sam Stosur (19 WTA), de la set si 5-2 pentru australianca.

Simona Halep a reusit, la Miami, in optimi, victoria anului 2017: a revenit spectaculos in fata campioanei din 2011 de la US Open, Sam Stosur (19 WTA), de la set si 5-2, si s-a impus cu 4-6, 7-5, 6-2. Simona a salvat minge de meci. A produs lovituri castigatoare in momente cheie si a dominat categoric finalul de meci, cu opt game-uri adjudecate, din zece jucate.

A cincea jucatoare a lumii pune astfel o noua bijuterie in seria de partide in care determinarea ei a facut diferenta. Spiritul combative este cel care i-a adus, in trecut, nu doar victorii importante, ci si respectul circuitului WTA si o porecla sugestiva din partea unui jurnalist reputat in tenisul mondial: "Fighter Girl" - intr-un editorial semnat de Steve Tignor in septembrie 2015, pentru comunitatea tennis.com.

Constanteanca a castigat pentru prima data dupa aproape trei ani (Doha 2014, cu Kaia Kanepi), un meci in care adversara sa a avut minge de meci. “Ma bucura acest aspect, inseamna ca inca pot sa arat ceva in tenis”, a declarat Halep pentru site-ul circuitului WTA. Mai important este insa faptul ca multe dintre revenirile jucatoarei numarul unu din Romania s-au consumat in fata unor sportive de top, cu nume si palmares semnificativ in circuit.

Simona Halep 2-6, 6-1, 6-1 cu Caroline Wozniacki (5 WTA), Dubai 2015, semifinala

La Dubai, Simona si-a trecut in palmares titlul cu numarul 10 al carierei, desi jocul ei a fost departe de nivelul maxim. Incepand cu turul trei, provocarile s-a inlantuit pentru constanteanca antrenata, pe atunci, de Victor Ionita. Pironkova i-a luat Simonei primele opt puncte din meci si, deci, primele doua game-uri, apoi in sferturi Makarova o electrocuta cu un set doi castigat la 1. La un al treilea test consecutiv, Wozniacki, fost numar unu mondial, a pus presiune pe psihicul Simonei, care insa a avut o replica de campioana: si-a ridicat nivelul si a castigat net seturile doi si trei.

Simona Halep 2-6, 7-5, 6-4 cu Jelena Jankovic (21 WTA), Indian Wells 2015, finala

Primul titlu de categorie Premier Mandatory a fost smuls de Simona Halep din mainile Jelenei Jankovic, dupa o partida in care romanca si-a cedat de noua ori serviciul, dar in care a luptat cu incrancenare. “JJ” a servit pentru trofeul masiv din sticla, atunci cand tabela arata 6-2, 5-4, apoi a avut de doua ori break in fata in decisiv. Halep a acceptat insa jocul la asteptare, tactic si s-a impus cu tenacitate.

Simona Halep 6-7(6), 7-5, 6-2 cu Sabine Lisicki (24 WTA), US Open 2015, optimi de finala

“Simo” a castigat un maraton de doua ore si 38 de minute in care a continuat sa alerge din tusa in tusa pentru a returna ghiulelele nemtoaicei, schiopatand pe alocuri, desi medicu l a trebuit sa ii aplice un bandaj consistent pe pulpa piciorului stang inca din primul set, iar spatele ii trimitea alte sageti dureroase. Halep s-a impus intr-un meci al supravietuirii, cu 105 greseli nefortate comise de cele doua jucatoare (33 - Halep, 72 - Lisicki), stapanindu-si durerea dar si frustrarea de a nu fi in cea mai buna forma de joc.

Simona Halep 6-3, 4-6, 6-4 cu Victoria Azarenka (20 WTA), US Open 2015, sfert de finala

Considerat unul dintre cele mai bune partide ale anului, meciul Simonei cu Victoria Azarenka i-a confirmat romancei statutul de stanca in circuit, in fata unei alte jucatoare care se agata cu dintii de orice punct, in orice meci. Simona a lasat impresia ca detine controlul partidei, atunci cand, la adapostul primului set adjudecat, a reusit break-ul in game-ul in care Azarenka servea, la 5-3, pentru castigarea setului doi. Halep a ezitat insa, a incasat replica Vikai – trei game-uri consecutive, cu doua break-uri, s-a trezit la 0-2 in decisive, dar a dat replica la replica, gestionand perfect intreruperile de ploaie si du-te-vino-ul de la teren la vestiare.

Simona Halep 6-7(5), 6-4, 6-3 cu Madison Keys (9 WTA), Wimbledon 2016, optimi de finala

Dupa un inceput de an in care a avut probleme in a se impune in partidele de trei seturi, Halep a trecut un test important la Wimbledon, in fata unei jucatoare in ascensiune. Romanca a pierdut un prim set in care a servit de doua ori pentru 1-0 la general, apoi a gasit resurse pentru a valorifica pe tabela, in favoarea sa, cele 48 de erori nefortate ale americancei, care au anulat avantajul de 19 lovituri castigatoare reusite in plus de Keys.