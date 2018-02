FED CUP // "Suntem favoriti!" Prima reactie dupa tragerea la sorti cu Elvetia! Care e cel mai mare pericol

Romania a picat cu Elvetia in barajul de promovare in Grupa Mondiala.

Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca Romania porneste ca favorita in barajul cu Elvetia, adversarul desemnat in urma tragerii la sorti de la Londra, dar a precizat ca jucatoarele romane trebuie sa fie atente.

"Daca ne uitam la clasament (WTA) putem spune ca pornim favoriti cu Elvetia. Dar trebuie sa fim atenti. Din experienta mea, surprize pot aparea oricand. Fetele trebuie sa fie concentrate la fiecare meci, indiferent pe cine au in fata", a spus Segarceanu pentru AGERPRES.

Acesta a recunoscut ca Romania are un mare avantaj prin faptul ca va juca pe teren propriu in fata Elvetiei, mentionand ca si-ar dori ca intalnirea sa se joace tot la Cluj, acolo unde a avut loc si meciul cu Canada de saptamana trecuta. "Cel mai mult ma bucur ca jucam acasa acest meci cu Elvetia. Si sper sa jucam tot la Cluj-Napoca. Ar fi un avantaj imens sa mergem din nou acolo, sa avem publicul acela in spate. Conditiile de la Cluj sunt ideale pentru pregatire, pentru meci... sala e extraordinara, iar publicul senzational. Fetele s-au simtit minunat la Cluj, ca si mine de altfel", a afirmat capitanul nejucator.



"La Cluj s-ar putea juca fie pe zgura, fie pe o suprafata asemanatoare cu cea folosita acum cu Canada. Depinde ce hotarasc fetele, ele joaca. Pana la urma, e bine ca noi vom alege suprafata, asta e ceea ce conteaza", a adaugat el.

Timea Bacsinszky, numarul 42 mondial, este in opinia lui Florin Segarceanu cea mai valoroasa jucatoare a Elvetiei. "Toate echipele sunt valoroase la nivelul asta si destul de dificile. Iar Elvetia nu face exceptie. Bacsinszky este cea mai bine clasata si deci cea mai buna jucatoare a lor. Insa si celelalte componente ale lotului pot face surprize. Insa pe mine ma intereseaza ca fetele noastre sa fie sanatoase, asta e cel mai important", a precizat Segarceanu.

Echipa feminina de tenis a Romaniei va infrunta formatia Elvetiei in barajul pentru Grupa Mondiala a Fed Cup, pe 21 si 22 aprilie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la Londra.

Confruntarea va avea loc in Romania, locul urmand sa fie stabilit ulterior.

In primul tur al Grupei Mondiale II, la 10-11 februarie, Romania a invins Canada cu 3-1, in weekend, la Cluj, in timp ce Elvetia a fost invinsa de Cehia cu 3-1 in Grupa Mondiala, punctul de onoare fiind reusit la dublu, de Timea Bacsinszky/Jil Tiechmann.

Romania si Elvetia sunt la egalitate in meciurile directe, 3-3. Romania a castigat primul meci, in 1978, la Melbourne, in turul al doilea al Grupei Mondiale, cu scorul de 3-1, in 1980, tot in turul secund al Grupei Mondiale, cu 2-1, la Berlin, si in 2007, la Plovdiv, cu 2-1, in Grupa I a zonei Europa-Africa.

Elvetia s-a impus in 1979, in turul al doilea al Grupei Mondiale, la Madrid, cu 2-1, in 1983, in aceeasi faza a competitiei, la Zurich, si in 2010, in Grupa I a zonei Europa-Africa, scor 2-1, la Lisabona.

Daca Romania are sase jucatoare in top 100 (Simona Halep - 2, Irina Begu - 37, Sorana Cirstea - 38, Mihaela Buzarnescu - 43, Ana Bogdan - 86, Monica Niculescu - 92), Elvetia are doar trei, Timea Bacsinszky - 42, Belinda Bencic - 73, Viktorija Golubic - 100, din echipa facand parte si Jil Teichmann - 134.