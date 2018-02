FED CUP // Romania, in top 10 MONDIAL! Marti aflam adversarele din barajul pentru Grupa Mondiala. Cu cine putem pica

Romania e aproape de revenirea in elita mondiala a tenisului feminin.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00

Echipa feminina de tenis a Romaniei a urcat un loc si se afla pe pozitia a 10-a in clasamentul Fed Cup, dat publicitatii luni, dupa ce jucatoarele noastre au invins Canada cu 3-1, in weekend, la Cluj-Napoca, in primul tur al Grupei Mondiale II.

Canada a coborat patru locuri dupa acest esec si se afla pe 18.

Romania va juca pe 21-22 aprilie barajul pentru accederea in Grupa Mondiala, la care vor mai participa Australia, Italia si Slovacia, toate castigatoare in primul tur al Grupei Mondiale II, precum si echipele care au pierdut in primul tur al Grupei Mondiale, Belarus, Belgia, Olanda, Elvetia.

Tragerea la sorti a meciurilor de baraj va avea loc marti, la Londra, la ora 12,00 (ora Romaniei), iar Romania nu va fi cap de serie, Belarus, Elvetia, Olanda si Belgia fiind inaintea noastra in ierarhie.