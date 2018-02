FED Cup Romania - Canada // Sorana Cirstea: "Vrea sa aduc primul punct Romaniei, sa incepem cu dreptul!"

Romania joaca impotriva Canadei la FED Cup in acest weekend.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Sorana Cirstea, cea care va disputa primul meci din cadrul intalnirii cu Canada, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, care are loc la Cluj in acest weekend, spera ca va putea sa aduca primul punct pentru echipa Romaniei.



''Sunt extrem de incantata sa fiu aici la Cluj, maine va fi debutul meu, am auzit numai lucruri frumoase despre atmosfera si public. Maine voi deschide confruntarea, sper sa aduc un punct Romaniei, sa incepem cu dreptul'', a spus Cirstea in cadrul conferintei de presa organizata dupa tragerea la sorti.

La randul sau, capitanul nejucator al echipei Romanie, Florin Segarceanu, a subliniat ca fetele iau jocul foarte in serios, chiar daca ''pe hartie'' sunt favorite in aceasta competitie.

''Cand joci pentru tara, cand joci in fata spectatorilor sunt emotii suplimentare, iar faptul ca jucatoarele din Canada nu au nicio presiune poate sa insemne mult in felul in care gestionezi acest meci. Cu totii suntem constienti ca trebuie sa luam meci in serios chiar daca jucatoarele din Canada nu sunt atat de bine plasate ca ale noastre, dar in teren uneori este dificil'', a spus Segarceanu.

Irina Begu a spus si ea ca desi echipa are, in principiu, ca obiectiv, castigarea Fed Cup, primul pas asupra caruia se vor concentra este castigarea fiecarui meci in parte. Irina Begu va juca sambata impotriva Biancai Andreescu, jucatoare de origine romana a Canadei. Ambele jucatoare si-au exprimat speranta ca va fi un meci frumos.

La randul sau, Ana Bogdan, care va evolua pentru prima data in Fed Cup, a spus si ea ca este bucuroasa ca face acest prim pas in tara ei.

''Cel mai mult ma bucur ca voi juca la mine in tara. Atmosfera a fost una buna pe parcursul acestei saptamani, ne-am antrenat foarte bine impreuna, am invatat multe lucruri si sincera sa fiu imi doresc din tot sufletul sa castigam'', a apus Ana Bogdan.

Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

Cirstea (27 ani, 38 WTA) o va infrunta in premiera pe Zhao (22 ani, 138 WTA), cea mai buna jucatoare din lotul deplasat de oaspete.

Al doilea meci de simplu se va desfasura intre Irina Begu (27 ani, 37 WTA) si jucatoarea de origine romana Bianca Andreescu (17 ani, 173 WTA).

Duminica, de la ora 12,00, are loc partida dintre Begu si Zhao, urmata de meciul dintre Cirstea si Andreescu. in meciul de dublu se vor infrunta cuplurile Ana Bogdan/Raluca Olaru si Katherina Sebov/Gabriela Dabrowski, dar, in functie de rezultat, se pot opera modificari in componenta perechilor.

Doar Begu a intalnit-o pe Zhao, invingand-o cu 6-4, 6-4 in 2013 in calificari la Toronto.

Romania are doua victorii in tot atatea meciuri cu Canada. Echipa noastra a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.

Agerpres