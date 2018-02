FED CUP ROMANIA - CANADA // Sorana Cirstea joaca prima in duelul cu Canada! Programul meciurilor

Primul meci va insemna si duelul celor mai bine cotate jucatoare din lotul celor doua echipe.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Cirstea (27 ani, 38 WTA) o va infrunta in premiera pe Zhao (22 ani, 138 WTA), cea mai buna jucatoare din lotul deplasat de oaspete.

Al doilea meci de simplu se va desfasura intre Irina Begu (27 ani, 37 WTA) si jucatoarea de origine romana Bianca Andreescu (17 ani, 173 WTA).

Duminica, de la ora 12,00, are loc partida dintre Begu si Zhao, urmata de meciul dintre Cirstea si Andreescu. in meciul de dublu se vor infrunta cuplurile Ana Bogdan/Raluca Olaru si Katherina Sebov/Gabriela Dabrowski, dar, in functie de rezultat, se pot opera modificari in componenta perechilor.

Doar Begu a intalnit-o pe Zhao, invingand-o cu 6-4, 6-4 in 2013 in calificari la Toronto.

Romania are doua victorii in tot atatea meciuri cu Canada. Echipa noastra a invins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, in aprilie 2015, gratie acestei victorii promovand in Grupa Mondiala. Romania mai are o victorie in fata Canadei, in 1983, la Zurich, 3-0 in primul tur al Grupei Mondiale.