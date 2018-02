FED CUP Romania - Canada // "Romania nu sta in Simona Halep! Romania are noroc cu echipa pe care o are" Ce spune Sorana Carstea inaintea confruntarii din weekend

Sorana Carstea spune ca echipa de FedCup se poate descurca si fara Simona Halep, inca in refacere dupa Australian Open.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Sorana Carstea, Irina Begu si Raluca Olaru au vorbit astazi intr-o conferinta de presa, inaintea confruntarii Romania - Canada, din weekend.

Sorana a spus ca Romania are noroc ca poate alinia o asemenea echipa, "avand in vedere ca nu a facut prea multe pentru niciuna dintre jucatoare". Ea a mai spus ca absenta Simonei nu trebuie sa fie chiar atat de discutata si ca echipa se poate descurca si fara ea.

"Romania poate sa faca trei echipe de Fed Cup. Romania nu sta in Simona, avem destul jucatoare si cred ca ar trebui sa putem sa castigam cu echipa pe care o avem. Tenisul merge bine, probabil ne tragem una pe alta. Romania are noroc ca are asemenea echipa, avand in vedere ca nu a facut prea multe pentru noi" , a declarat Sorana Carstea.

"Intotdeauna este greu atunci cand nu este si Simona in echipa. Noi incercam sa ne facem treaba, sa ne castigam meciurile, pentru ca, pana la urma, Romania are multe jucatoare in Top 100. Putem alcatui o o echipa foarte buna in weekend" , a declarat Irina Begu.

"Fetele din Romania, in general, au avut rezultate foarte bune in ultimii ani. Bineinteles, sunt si mici fluctuatii de forma, dar acestea sunt normale. Cred ca avem o echipa foarte buna si avem toate motivele sa avem incredere in noi" , a spus Raluca Olaru.

Echipa Romaniei pentru meciul impotriva Canadei: Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, Sorana Carstea, locul 38 WTA, Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, si Ana Bogdan, locul 86 WTA.