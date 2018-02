FED CUP Romania - Canada // Simona Halep: "Nu stiu daca voi putea juca! Miercuri se decide!" Anuntul facut de Simona astazi

Simona Halep se recupereaza dupa accidentarea de la Australian Open si turneul la care a jucat peste 14 ore.

Romania joaca la FED Cup contra Canadei - desi a fost numita in echipa, Simona Halep inca nu este sigura ca va putea juca.

"M-am relaxat foarte bine, am avut o saptamana de pauza in care nu am facut practic nimic, am incercat sa dorm cat mai mult pentru a recupera tot ce am dat pe teren in ambele saptamani la Australian Open. Fizic sunt destul de ok, talpa dreapta e cu probleme, dar s-a dezumflat. Fac tratament zilnic, incerc sa ajung pe teren cat mai devreme dar nu e usor.

Marti plec la FED Cup dar vom vedea acolo daca voi fi in stare sa joc. Miercuri se decide. Pana nu o sa fiu complet sanatoasa nu o sa joc. Avem insa una dintre cele mai bune echipe din ultimii ani si suntem favorite" a spus Simona Halep la lansarea noii masini din colectia lui Ion Tiriac.

Simona Halep poate deveni numarul 1 mondial dupa turneul de la Doha, insa sportiva din Romania nu se mai gandeste la acest lucru.

"Daca voi munci si voi avea rezultate, cu siguranta pot sa fiu din nou numarul 1 mondial. Dar nu mai este un obiectiv. Principalul obiectiv este sa castig un Grand Slam, oricare" a spus Simona Halep.