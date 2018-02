FED CUP // Este nascuta in China, joaca pentru Canada si vrea sa-i compuna o melodiei Simonei Halep: "E bine ca nu joaca!"

Halep nu joaca, dar va avea parte de o primire cu cantec la Cluj. Chinezoaica din Canada e gata sa-i compuna o melodie lui Halep.

Carol s-a nascut in China, dar s-a mutat in Canada la 7 ani. A inceput tenisul din intamplare. Muzica ramane marea pasiune. Adversara romancelor din Fed Cup canta la pian si la chitara.



"Compun orice ii place. Evident este un avantaj ca nu joaca. Ea este numarul 1 sau 2 in lume. Este o jucatoarea foarte buna" a spus Carol Zhao.



La Cluj, canadiencele de la tenis s-au incalzit cu un meci de fotbal in sala.