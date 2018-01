FAZA ZILEI: Momentul in care Ovidiu Oanta intra peste comentatori si se bucura ca un nebun la setul Simonei :) LIVE-ul pe Facebook, audiente record

Romanii au trait la intensitate maxima finala Simonei Halep.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Studio-ul PRO X, LIVE-ul pe pagina de Facebook Sport.ro, cu comentatorii PRO TV Mihai Mironica si Ion Alexandru, localul in care Stere Halep, impreuna cu familia si prietenii apropiati, au urmarit finala, dar si un mall din Bucuresti, unde sute de oameni s-au strans sa urmareasca impreuna meciul - au fost cele 4 locatii care au surprins atmosfera in care s-a trait finala Australian Open.

Mihai Mironica si Ion Alexandru au interactionat cu oamenii pe Facebook-ul Sport.ro si au intretinut atmosferat pe toata durata meciului.

Punctul culminant a fost in momentul in care Simona Halep a castigat setul 2. Reporterul PRO TV Ovidiu Oanta a intrat peste comentatori si s-a bucurat ca un nebun de lovitura decisiva a Simonei.

Cifrele sunt record pentru un LIVE pe Facebook: 530.000 reach, 8600 de comentarii si peste 20.000 de reactii (like-uri si share-uri). Va multumim!

Pe durata LIVE-ului, au fost tot felul de comentarii amuzante - Ion Alexandru a acceptat provocarea de a se tunde zero, in cazul in care Simona Halep cucereste trofeul. Cineva din Madagascar, suspectat ca ar fi plecat (fugit) din Constanta, a fost si el alaturi de Halep. Iar un politist a scris, in gluma speram, ca nu mai dirijeaza circulatia pentru ca se uita la LIVE-ul de pe Facebook.