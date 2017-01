FANTASTIC! Federer s-a calificat in finala la Australian Open si il asteapta pe Nadal! 

Aflat tocmai pe locul 17 in clasamentul ATP, Roger Federer a reusit sa se califice in finala de la Melbourne dupa o victorie in 5 seturi cu Wawrinka: 7-5; 6-3; 1-6; 4-6; 6-3.

In finala, Federer il poate intalni pe vechiul sau rival, spaniolul Rafa Nadal. Acesta il intalneste in cealalta semifinala pe Dimitrov.

E prima finala dupa 7 ani la Australian Open pentru Federer!

