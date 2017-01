FANTASTIC! Cu cat a crescut averea lui Ion Tiriac, singurul MILIARDAR al Romaniei, in ultimul an

Ion Tiriac ramane si in 2017 unul dintre cei mai importanti oameni din spatele Simonei Halep.

Cu o avere estimata la un miliard de dolari in 2016 de catre analistii de la Forbes, Ion Tiriac si-a crescut averea in ultimele luni.



Potrivit unui top actualizat realizat de Forbes, averea singurului miliardar din Romania a crescut cu aproape 100 de milioane de dolari.



Ion Tiriac are in prezent 1.08 miliarde de dolari avere, estimeaza jurnalistii americani.



In topul miliardarilor lumii, Tiriac se afla acum pe locul 1694. In 2015, pozitia lui Ion Tiriac era 1741.