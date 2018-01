FABULOS! Cum s-a schimbat viata Simonei Halep dupa ce a devenit lider mondial: "Am iesit cu Darren la restaurant si s-a intamplat asta"

Viata Simonei Halep s-a schimbat mult dupa ce a devenit liderul mondial din tenisul feminin.

Imediat dupa calificarea in finala de la Shenzen, Simona Halep a dezvaluit cum s-a schimbat viata ei dupa ce a devenit prima in lume.

Ea dezvauie ca nu mai e nevoita sa plateasca nota de plata in restaurante, iar acum sunt mai multi oameni in jurul ei.

Totusi, presiunea este mare, iar Simona nu se mai gandeste ca va conduce topul WTA pentru mult timp. Castigarea titlului de Mare Slem e celalalt mare obiectiv din cariera pe care se concentreaza.

"Am fost libera 4 saptamani. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am gandit la tenis. Nu am facut nimic. Nu m-am gandit la postura de lider mondial. Am stat mai mult in Romania. Acum, pentru ca sunt numarul 1 in lume, sunt multi oameni langa mine. Acum cand merg la un restaurant imi platesc patronii nota de plata. Totul s-a schimbat, sa fiu sincera. Darren a stat cu mine 12 zile in Romania. Am iesit impreuna la cina si n-am platit niciodata. Mi-a zis ca sunt cea mai ieftina intalnire a lui. A fost amuzant", a povestit Halep pentru WTA la Shenzen.

Halep spune ca e simte pregatita pentru un sezon bun, iar calificarile din finalele de simplu si dublu de la Shenzen par sa confirme starea buna a numarului 1 WTA.

"Ma simt recuperata, odignita. A fost un an foarte greu, iar acele 4 saptamani au fost foarte importante pentru mine. Din acest motiv, am decis impreuna cu Darren sa iau pauza atat cat am nevoie. Acum ma simt cel mai bine si pregatita. Simt ca pot sa atac orice minge si sa stau in meci, sa duc schimburi, si sa stau sub presiune. Meciul cu Duan a fost un test bun si cred ca am jucat foarte bine dupa primul set", mai spune Halep.

Jucatoarea din Romania spune ca nu se mai gandeste la locul din clasament, iar obiectivul este castigarea unui Grand Slam.

"Sincer, numarul 1 nu mai este in capul meu. Obiectivul a fost indepolinit, am vazut cum e, acum nu mai conteaza. Acum vreau doar sa castig meciuri. Am spus ca anul acesta nu avem obiectiv. Obiectivul este sa fiu mai buna pe teren. Sa incerc sa castig fiecare meci pe care il joc. Fara clasamente, fara orice altceva. Doar ma bucur de tenis. In opinia mea, am facut un lucru bun anul trecut. A fost un an greu, emotional. Aveam nevoie sa-mi incarc bateriile, am nevoie sa simt fiecare meci, sa simt fiecare turneu, sa nu ma mai gandesc la rezultate, pentru ca am facut asta anul trecut si a fost foarte greu".

Rezolutia Simonei Halep de Anul Nou a fost neobisnuita: sa nu mai sparga rachete pe teren! "E un obiectiv important. Am avut patru meciuri, doua single si doua la dublu si nu m-am atins de racheta. Si am jucat si la demonstrativul din Thailanda, au fost 6 meciuri fara sa dau cu racheta de pamant", a spus Simona razand.

"Sunt la capacitate maxima. Sunt bine mental, sunt relaxata. Nu stiu cum o sa fie acest an, dar sunt relaxata" - Simona Halep.