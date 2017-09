FABULOS! Acum o luna era locul 957 mondial, acum a castigat in premiera US Open! Victorie uluitoare pentru "noua Serena"

Considerata in trecut urmasa Serenei Williams, Sloane Stephens a reusit un succes uluitor la US Open.

Sloane Stephens, locul 83 WTA, a câstigat in premiera US Open, ultimul Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-0 pe Madison Keys, locul 16 WTA si cap de serie numarul 15, intr-un meci care a durat 61 de minute.

Sloane Stephens, considerata o mare speranta a tenisului american, care a ajuns aproape de Top 10 WTA la vârsta de 20 de ani, a suferit o fractura de stres la piciorul stâng, ce a scos-o din competitii 11 luni. Ea a renuntat la turnee dupa JO de la Rio si a incercat sa revina anul acesta, la Australian Open. Insa durerile de la picior nu au lasat-o, situatia ei devenind chiar mai grava. Astfel, Stephens a fost supusa unei interventii chirurgicale in 23 ianuarie si si-a amânat revenirea.

Acum, fosta ocupanta a locului 11 WTA in 2013 obtine cea mai buna performanta a carierei ei la scurt timp dupa ce s-a refacut in urma accidentarii. Revenirea in top a sportivei de 24 de ani a inceput practic la turneul de la Toronto, din luna august, la care a ajuns in semifinale. Anterior, ea jucase in 2017 doar la Wimbledon si la Washington, competitii la care pierduse in primul tur, in fata americancei Alison Riske, respectiv in fata Simonei Halep (6-7 (3), 0-6).

A urmat o alta semifinala pierduta, la Cincinnati, dupa un alt meci cu Simona Halep (2-6, 1-6), si apoi US Open. La 1 august, inaintea meciului cu Simona Halep de la Washington, Sloane Stephens era pe locul 957 WTA, iar luni va fi a 17-a jucatoare a lumii, dupa una dintre cele mai spectaculoase si rapide ascensiuni din istoria tenisului.

Stephens mai are in palmares patru trofee, la turnee mici, Auckland, Acapulco si Charleston, toate in 2016, si Washington, in 2015. inainte de succesul de la US Open, ea nu mai trecuse de optimi la Flushing Meadows si de semifinale la un Grand Slam (Australian Open, in 2013). Premiul ei de la US Open este de 3,7 milioane de dolari, care se vor adauga celor 4,5 milioane de dolari câstigate deja in cariera, si 2.000 de puncte WTA.

Keys va primi 1,825 de milioane de dolari si 1.300 de puncte WTA, cu care va urca pe locul 12 WTA.