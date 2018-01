"Fabuloasa pe teren, slab reprezentata in afara lui!" Gabriel Chirea, despre erorile care o pot lasa pe Simona Halep fara antrenor!

Halep - fabuloasa pe teren, slab reprezentata in afara lui.

Simona Halep a intrat in top 10 WTA in 2014, a devenit Nr. 1 in 2017, a castigat din premii 22.429.763 dolari si este cel mai popular sportiv din Romania, dar, in ciuda evolutiei incredibile din teren, se pare ca are o vulnerabilitate in privinta oamenilor care ii negociaza interesele financiare.

Intr-un clasament al celor mai bine platite sportive din lume intocmit de revista Forbes, care viza perioada iunie 2016 - iunie 2017, in care si-au gasit locul 8 tenismene, se specifica ca Simona Halep, ocupanta locului 10, incasase 4,7 milioane de dolari din premiile obtinute la turnee si doar 1,5 milioane de dolari din contracte de publicitate si sponsorizari. Procentul de 32% din venituri din surse extrasportive al lui Halep era diametral opus celui obtinut de Eugenie Bouchard, care incasase peste 90% din bani in afara terenului.

HALEP PUTEA SEMNA CU IMG WORLDWIDE, ACUM A RAMAS FARA SPONSOR TEHNIC!



In 2016, Halep a semnat un contract de reprezentare cu o companie de marketing sportiv, Lagardere, careia i-a cedat drepturile de imagine. In acest moment, managerul sau oficial este Viginia Ruzici, iar managerul "sub acoperire" este Ion Tiriac. De altfel, in 2014, Halep a fost curtata si a fost aproape sa semneze cu IMG Worldwide, cea mai mare companie de management sportiv din lume, care i-a reprezentat pe Roger Federer, Novak Djokovic, Maria Sharapova sau Rafael Nadal, dar negocierile nu s-au concretizat printr-un contract, tocmai pentru ca Halep voia sa colaboreze in continuare si cu Ion Tiriac.

Semnalul ca cei angajati sa ii apere interesele financiare nu isi fac treaba cum trebuie a aparut in luna decembrie 2017, cand firma de echipament sportiv Adidas a ales sa nu prelungeasca intelegerea din 2014 cu Simona, aflata pe locul 1 WTA in acel moment, care prevedea o suma de aproximativ 1 milion de dolari, in functie si de performantele realizate. Conform informatiilor aparute recent, reprezentantii sportivei romane ar fi cerut o suma dubla pentru a semna un nou contract, iar cei de la Adidas au considerat ca povara financiara ar fi mult prea mare si au preferat sa se retraga, in conditiile in care le mai au sub contract pe Caroline Wozniacki (Danemarca / actualul nr. 1 WTA), Garbine Muguruza (Spania / nr. 4 WTA), Jelena Ostapenko (Belarus / nr. 6 WTA), Angelique Kerber (Germania / nr. 9 WTA) si Kristina Mladenovic (Franta / nr. 10 WTA), alte jucatoare aflate in top 10 WTA, care provin din tari unde producatorul german de echipament are un volum de vanzari mai consistent decat in Romania.

Daca nesemnarea unui nou contract cu producatorul de echipament sportiv mai poate fi pus pe seama diferentelor privind termenii financiari, in schimb faptul ca Halep a ramas mai mult de o luna fara sponsor tehnic (inclusiv la Australian Open) este de neiertat pentru reprezentantii unui sportiv profesionist de asemenea valoare si atunci cand aperi interesele jucatoarei care ocupa primul loc in clasamentul WTA. Poate ca povestea echipamentului comandat online unor croitori misteriosi din China este originala, simpatica, tocmai buna pentru o stire si este ceva nemaivazut in lumea tenisului profesionist din ultimele 3-4 decenii, dar pentru un lider mondial arata o slabiciune in ceea ce priveste modul in care echipa manageriala lucreaza pentru romanca. De altfel, din punct de vedere financiar, renuntarea la contractul propus de Adidas este o lovitura in plex, in conditiile in care valoarea anuala a tuturor celorlalte contracte publicitare (prezente si trecute - Dedeman, Mercedes-Benz, Dorna, Hublot, Wilson, Porsche,Vodafone) se ridica impreuna la putin peste ce oferea producatorul de echipament sportiv.

RENUNTA LA ANTRENORUL DARREN CAHILL TOT DIN CAUZA BANILOR?



Decizia de a rupe in mod intempestiv negocierile au parut cu atat mai ciudate cu cat chiar si antrenorul australian Darren Cahill, care i-a imbunatatit mult lui Halep exprimarea din teren si a fost principalul om din stafful tehnic al romancei, este scouter de talente pentru Adidas si face parte din Adidas Player Development Program, unde i-a mai pregatit in trecut pe Lleyton Hewitt, Andre Agassi, Andy Murray, Ana Ivanovic, Fernando Verdasco sau Daniela Hantuchová. Nu se stie daca colaborarea lui Halep cu Cahill va mai continua in termenii de pana acum, in conditiile in care, la finalul lui 2017, Andrei Pavel a devenit antrenorul sau cu norma intreaga. Cahill, care se pare ca este platit cu 1 milion dolari anual plus anumite bonusuri de performanta, ar putea avea soarta antrenorului belgian Wim Fissette, cel care, in 2014, a ajutat-o pe Halep sa ajunga pe locul 3 WTA, dar familia si managerii tenismenei au considerat ca atat salariul de 3.000 de euro lunar, cat si procentul de 10% din castiguri erau mult prea mari.

In acest moment, Simona Halep este una dintre cele mai bune jucatoare de tenis din lume, dar incasarile din contractele sale publicitare sunt subdimensionate si conturile sale bancare sufera o hemoragie.



Autor: Gabriel Chirea