Ei sunt CAMPIONII BANILOR din sport in Romania in 2016! Cu cat se lauda Halep si Lucescu

Halep si Lucescu sunt cei mai bogati romani din sport in 2016. Au castigat peste 4 milioane de euro.

O suma de neimaginat pentru romancele care au castigat aurul olimpic la scrima si Liga Campionilor la handbal.

Halep a castigat putin peste patru milioane de Euro in 2016 si l-a depasit pe Lucescu, platit cu 4 milioane pe an in Rusia.

"A fost un an frumos, un an bun cu trei titluri foarte importante pentru mine.", spune Simona Halep.

"Sper ca, anul viitor, Simona sa reuseasca sa castige un grand slam, asteptam cu totii ca ea sa rupa aceasta bariera.", declara Gica Popescu.

Pentru aurul de la Rio, Branza si colegele ei au primit cate 100 de mii de euro. Handbalistele de la CSM Bucuresti au impartit premiul de 320 de mii de euro pentru Liga Campionilor.