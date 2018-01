"E RIDICOL ca nu are sponsor!" Guardian, despre situatia Simonei Halep dupa finala Australian Open

Simona Halep a fost primul lider mondial care a participat la un turneu de Grand Slam fara sponsor.

Jurnalistii britanici de la Guardian o lauda pe Simona Halep, care si-a castigat o multime de admiratori dupa bataliile epice de la Melbourne. Totusi, jurnalistii englezi se intreaba cum este posibil ca un nume mare ca Simona Halep sa fie ignorat de producatorii de echipamente.

“Cu siguranta, Halep si-a castigat o noua legiune de admiratori in 2018, dupa ce a fost votata favorita fanilor, in 2017. Australia are partea sa buna de a adopta internationali (Kim Clijsters, care i-a refuzat lui Woznaicki titlul al US Open in 2009, ramanand probabil cea mai iubita) si sambata seara, o neasteptata admiratie a erupt cand publicul de pe Rod Laver Arena a cantat “Si-mo-na, oi-oi-oi”.

Poate e asocierea cu australianul Darren Cahill, dar este si faptul Simonei Halep a parut o <nefavorita>, imbracata memorabil pe durata turneului in aceeasi rochie rosie pe care a ales-o online, facuta de o croitoreasa in China. Este ridicol sa gandesti ca numarul 1 poate fi nesponsorizat pe durata unui grand slam si ca acea corporatie ar alege sa se desparta de ea la doua luni dupa ce a atins performanta.

Dupa toate acestea, aceasta este fata care a jucat finala Openului cu doua glezne suferinde (ambele avand nevoie acum de RMN), epuizata din cauza caldurii si cu crampe dupa ce a stat mai mult pe teren decat oricare alta jucatoare. Si la sfarsitul unei infrangeri sfasietoare ar fi putut folosi asta ca o scuza. <Caroline a fost mai buna”, a spus ea, simplu si gratios.

De asemenea, Halep a fost participanta in cateva dintre cele mai bune meciuri ale turneului, finala, bineinteles, dar si emotionanta si curajoasa victorie in fata unei alte vedete a tenisuluif eminin, Angelique Kerber, si, fara indoiala, in meciul turneului, impotriva americancei Lauren Davis, care s-a incheiat in cele din urma cu 15-13, in setul al treilea”, a notat sursa citata, care a concluzionat ca turneul feminin de simplu a produs in acest an o impresie mai puternica decat cel masculin.

Sursa: news.ro