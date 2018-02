Drum liber pentru Halep? Serena Williams nu stie daca va participa la urmatoarele turnee de Grand Slam: primul semn ca fostul lider mondial are probleme

Serena Williams ia in calcul sa nu mai participe la turneele de Grand Slam.

Serena Williams s-a confruntat cu probleme de sanatate dupa ce nascut in luna septembrie a anului trecut si nu este sigura ca va participa la urmatoarele turnee de Grand Slam din acest an. Primul semn ca Williams nu este in cea mai buna forma a fost oferit chiar in acest weekend. Serena ar fi trebuit sa joace in partida de Fed Cup dintre Statele Unite ale Americii si Olanda, insa a renuntat la meciurile de simplu si va lua parte doar la confruntarea de dublu.

"In acest moment, nu stiu. Acum sunt concentrata pe acest week-end si apoi o sa vad ce ar putea fi. Am obiective pe teremen lung, bineinteles. Dar acum obiectivul meu este sa ma concentrez pe acest moment. Evident ca 25 de grand slam-uri ar fi ceva ce mi-ar placea, urasc sa ma limitez eu insami", a declarat Serena Williams.