DRAMATIC! Pe ce loc poate pica Simona Halep dupa infrangerea dureroasa cu Sharapova! A fost la 5 puncte de nr 1 WTA

Simona Halep era nr. 1 WTA in clasamentul LIVE, insa acum situatia s-a schimbat radical.

Simona Halep era la 5 puncte de primul loc in clasamentul WTA, insa acum poate ajunge pe locul 5, dupa ce a fost eliminata de Maria Sharapova in primul tur de la US Open!

Dupa ce s-au anulat punctele de la editia din 2016, Simona inca mai ocupa primul loc in clasamentul LIVE, dar mai poate fi intrecuta de urmatoarele jucatoare:

Garbine Muguruza - daca va ajunge in turul trei

Elina Svitolina - daca va ajunge in semifinale

Karolina Pliskova - daca va juca finala

Caroline Wozniacki, Svetlana Kuznetsova sau Venus Williams - daca una dintre ele va castiga turneul.

Anumite jucatoare se vor intalni insa pe parcurs si Simona poate cobori cel mult pe locul 5.