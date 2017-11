DRAMA unei jucatoare care a fost in TOP 5 mondial! A fost abuzata de propriul tata: "A inceput de la 12 ani!"

O fosta jucatoare importanta a trait o adevarata drama in perioada in care a inceput sa joace tenis la nivel profesionist.

Croata Jelena Dokic a povestit intr-o carte autobiografica abuzurile la care a fost supusa de propriul sau tata. Tatal Jelenei era in acelasi timp si antrenorul ei si mentorul ei in plan sportiv.

"Mai rau a fost abuzul emotional decat cel fizic. Practic, a inceput de la 12 ani, din prima zi in care am jucat tenis", a declarat Dokic. Aceasta sustine ca a fost lovita, trasa de par si scuipata de tatal sau, insa cuvintele adresate au fost cele care au durut cel mai tare.

"Am fost ranita mai mult emotional decat fizic. Sa ascult acele lucruri murdare la 11-12 ani a fost cel mai greu de digerat", a mai precizat Dokic, care s-a retras din activitate in 2012.

Unul dintre cele mai dificile momente din viata s-a petrecut pe vremea cand avea 17 ani si a jucat semifinala turneului de juniori de la Wimbledon. Dokic a pierdut meciul cu Lindsay Davenport, iar Jelena spune ca tatal ei i-a interzis sa se intoarca in camera de hotel dupa acest esec. Dokic a fost nevoita sa doarma in vestiar pana cand a fost descoperita de agentii de paza.

Dokic a emigrat in Australia de la o varsta frageda alaturi de familie, insa autoritatile australiene sustin ca nu puteau face foarte multe pentru a o ajuta. "Au exista plangeri la politie, dar fara colaborarea directa a celor implicati nu se putea lansa o investigatie completa", au declarat autoritatile din Australia.

Dokic, in varsta de 34 de ani, s-a aflat cel mai sus in ierarhia WTA pe locul 4, in 2002.

sursa foto: TheNewDaily