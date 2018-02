Din pacate, n-a fost neagra! :) O PISICA a intrat pe teren la meciul lui Wozniacki de la Doha. FOTO

Caroline Wozniacki se lupta cu Simona Halep la Doha pentru suprematia din clasamentul WTA.

O pisica i-a taiat calea liderului mondial Caroline Wozniacki la Doha. Pisica a intrat nestingherita pe teren, s-a plimbat putin, iar apoi s-a ascuns intre panourile publicitare. Jucatoarele au asteptat ca aceasta sa iasa din teren, iar organizatorii au incercat sa o prinda, fara succes.

Pisica locuieste chiar in complexul in care are loc anual turneul Qatar Total Open si nu este prima data cand intra pe teren. In plus, anul trecut la acelasi turneu a aparut pe teren o soparla.

Wozniacki s-a impus in meciul cu Witthoeft si s-a calificat in optimi. Ea se va duela cu Monica Niculescu pentru un loc in sferturi.

Sunt 45 de puncte intre Wozniacki si Halep in clasamentul WTA.