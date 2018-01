"Din alta lume!" Presa internationala se inclina in fata Simonei Halep dupa victoria de record cu Lauren Davis!

Simona Halep s-a calificat dramatic in optimile de finala de la Australian Open dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si 45 de minute.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Presa internationala scrie despre meciul istoric facut de Halep la Melbourne, cel mai lung din cariera numarul 1 WTA!



The New York Times: Simona Halep a supravietuit unui meci maraton dupa ce a salvat trei mingi de meci. Davis a facut tot posibilul pentru a ramane in meci, a prelungit schimburile cat mai mult pentru a pune presiune pe Halep. Ea a reusit un numar aproape dublu de lovituri castigatoare (52-27), dar a gresit mai mult decat dublu fata de Halep (73-39).



USA Today: Simona Halep, care s-a lovit la glezna in primul meci la Australian Open, a reusit sa faca fata acestui meci avand glezna bandajata puternic, dar va fi cu siguranta ingrijorata in privinta recuperarii.



WTA Tennis: Simona Halep a depasit-o la o diferenta de o unghie sau doua pe Lauren Davis, o jucatoare incantatoare si inspirata. Davis a cucerit inimile si mintile fanilor cu jocul sau neinfricat. Romanca a devenit insa agresiva cand a fost cu spatele la perete si a mentinut un ritm ridicat pentru a obtine victoria.

Site-ul oficial de la Australian Open: Simona rezista maratonului 'aproape moarta' si ajunge in optimile de finala. Una dintre cele mai scunde jucatoare a fost pe cale sa produca una dintre cele mai mari surprize. Davis a pierdut o unghie, in timp ce Halep era si ea accidentata. Ambele sunt niste luptatoare brave! Romanca nu a jucat niciodata un meci atat de lung, astfel ca recuperarea este o adevarata provocare.



Herald Sun: Setul decisiv a fost pur si simplu din alta lume! A durat mai mult decat aproape toate meciurile din acest turneu! Incredibil, Halep a servit pentru meci de patru ori, dar nu si-a putut face serviciul pana la ultimul punct.

Urmatoarea adversara a romancei va fi invingatoarea dintre australianca Ashleigh Barty, cap de serie numarul 18, si japoneza Naomi Osaka.

Halep o invinsese pe Davis si in singurul lor meci direct de pana acum, in 2013, in primul tur la Indian Wells, cu 6-2, 6-0.

Simona Halep si-a asigurat un cec de 240.000 de dolari australieni si 180 de puncte WTA.