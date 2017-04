Dialog incredibil intre Sorana, Konta si arbitru. Ce i-a spus jucatoarea britanica Soranei pe teren!

Sorana a acuzat-o pe Konta la conferinta de presa ca nu s-a comportat corect.

"Eram peste ea si dupa cum ati vazut dintr-o data a inceput sa planga si a iesit de pe teren. De cand joc tenis de 20 de ani m-au facut in toate felurile, de la tiganca pana la idioata, toate insultele de pe lume. Nu am inceput nicidata sa plang si sa plec din teren. Am stat acolo si am jucat pana la final. Nu mi se pare corecta o asemenea decizie. Esti in FED cup, trebuie sa iti asumi, nu esti la Wimbledon", a declarat Sorana Cirstea la conferinta de presa de dupa meci.

Jucatoarea noastra a povestit si dialogul stupefiant intre ea, arbitru si Konta, meciul fiind oprit pentru ca aceasta a inceput sa planga, desi Sorana o acuza ca a iesit de pe teren pentru ca incepuse sa piarda meciul.

Sorana: "Am mers la arbitru si l-am intrebat "De ce ai oprit meciul acum?". Mi-a raspuns: "pentru ca Johana a inceput sa planga".

L-am intrebat apoi: "E vreo regula ca daca incep sa plang se intrerupe meciul? Apoi Johana a venit la mine si mi-a spus "imi pare foarte rau. Am fost hartutia de public".

"Supervisorului mi-a spus ca a avut o problema cu Ilie Nastase"