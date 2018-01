DEZASTRU PENTRU SERENA WILLIAMS // A fost SCOASA din clasamentul WTA! Ce probleme are fostul lider mondial

Serena Williams va avea o misiune extrem de dificila.

Serena a anuntat ca va deveni mama anul trecut, dupa ce a castigat Australian Open. Ea a revenit la inceputul acestui an, insa a jucat o singura partida si a anuntat ca va lua din nou o mica pauza. Ea a pierdut acum si ultimele 2000 de puncte si a fost scoasa din clasamentul WTA.

Fostul lider mondial va avea probleme acum in circuitul profesionist. Ea va avea nevoie de wild card-uri pentru a participa la turneele importante, cand va decide sa revina pe teren.

Serena a primit deja un wild card pentru turneul de la Indian Wells, programat in luna martie. Ea nu va fi insa cap de serie si se poate duela cu jucatoarele din top 3 inca din primele tururi.

Caroline Wozniacki e noul lider mondial in clasamentul WTA. Ea este urmata de aproape de Simona Halep, iar lupta se anunta mai stransa ca niciodata in acest an. Vezi aici clasamentul WTA.