Dedecizie de ultima ora a lui Djokovic! S-a retras de la TOATE turneele din acest an! Ce probleme are

Fostul lider mondial are probleme mari de sanatate.

Tenismanul sarb Noval Djokovici, locul 4 ATP, a anuntat, miercuri, ca nu va mai participa la niciun turneu in acest an, el precizand ca are nevoie de o perioada de pauza pentru a se reface dupa problemele pe care le-a avut in ultimul an si jumatate la cotul drept, care s-au acutizat in ultimele doua luni.

"Dupa un an si jumatate in care am incercat sa tratez problema la cot, ce s-a inrautatit in ultimele doua luni, am decis sa nu mai joc la niciun turneu restul sezonului 2017. Din pacate trebuia sa iau aceasta decizie. Wimbledon a fost cel mai dificil turneu pentru mine in ceea ce priveste durerile la cot. Am consultat multi medici si specialisti in ultimele 12-15 luni, mai aes in ultimele doua luni, in care am simtit ca situatia se inrautateste si cu totii au convenit ca am nevoie de odihna, de timp. Este o accidentare la care nu se poate face nimic imediat, este ceva ce necesita timp pentru a se reface natural", a spus Djokovici intr-o interventie live pe pagina sa de Facebook.

Sportivul a anuntat ca in perioada petrecuta in afara terenului de tenis, el si sotia sa Jelena vor deveni din nou parinti. Cei doi mai au un baietel, Stefan, nascut in 2014. "Nu este o decizie usoara, dar incerc sa privesc partea pozitiva, totul in viata se intampla cu un scop si voi incerca sa folosesc acest timp pentru a petrece timp de calitate cu familia mea. intr-o luna si jumatate, eu si Jelena vom deveni din nou parinti".

Djokovici a mai spus ca va trebui sa stea cel putin doua luni "fara racheta". El a mai precizat ca vrea sa mai joace tenis la nivel profesionist multi ani de acum incolo si a adagat ca va colabora cu Andre Agassi si in 2018.

Djokovici a jucat ultima data in 12 iulie, cand a abandonat in sferturile de finala de la Wimbledon, din cauza problemelor la cotul drept.

Fostul lider ATP are de aparat 2.740 de puncte pana la finalul anului, astfel ca el ar putea iesi din Top 10 pentru prima data din 2007.

