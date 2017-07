DECLARATIA ZILEI! Federer s-a imbatat la petrecerea de dupa Wimbledon: "Ma doare capul, nu mai stiu ce am facut noaptea trecuta!" :)

Roger Federer a intrat definitiv in istorie - e primul jucator cu 8 trofee castigate la Wimbledon

Roger Federer a povestit astazi ca a avut o zi foarte grea. S-a trezit cu o durere de cap, dupa ce a petrecut pana la 5 dimineata castigarea celui de-al 8-lea trofeu la Wimbledon.

Federer, invingator in fata croatului Marin Cilic (6-3, 6-1, 6-4), a participat la traditionalul dineu de la Wimbledon alaturi de spaniola Garbine Muguruza, castigatoare la simplu feminin, iar apoi a petrecut cu rudele si prietenii intr-un bar londonez.

"Ma doare capul. Nu stiu ce am facut noaptea trecuta. Cred ca am amestecat prea multe bauturi. Ne-am distrat bine. M-am dus la culcare la 5 dimineata si a fost tare greu cand m-am trezit. Abia de curand am mai inceput sa-mi revin", a declarat Federer, intr-o conferinta de presa sustinuta luni.

Elvetianul in varsta de 35 de ani a castigat al 19-lea turneu de Grand Slam din cariera, la simplu, si al optulea la Wimbledon, unde s-a mai impus in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 si 2012, ambele performante fiind recorduri in tenisul masculin.

Roger Federer a devenit a cincilea jucator care castiga la Wimbledon fara sa piarda vreun set, dupa Donald Budge (1938), Tony Trabert (1955), Chuck McKinley (1963) si Bjorn Borg (1976).