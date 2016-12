De pe ce loc incepe Simona Halep in topul mondial din 2017. 4 romance sunt intre primele 100 din lume

Halep se pregateste pentru noul sezon din tenis.

Luni, WTA a dat publicitatii ultimul clasament al circuitului tenisului profesionist feminin, practic primele 100 de jucatoare pastrandu-si pozitiile, intre acestea aflandu-se si 4 romance, in frunte cu Simona Halep, locul 4 in lume in acest moment, cu 5.228 puncte.

Celelalte romance in Top 100 WTA sunt, dupa cum s-a mai anuntat, Irina Begu, locul 29, cu 1.531 puncte, Monica Niculescu, aflata pe 38, cu 1.301 puncte, precum si Sorana Cirstea - 787 puncte (locul 79).

Lidera a clasamentului este germana Angelique Kerber - 9.080 puncte, secundata de Serena Williams (SUA) - 7.050 puncte, pe ultimul loc al podiumului acestei ierarhii aflandu-se poloneza Agnieszka Radwanska - 5.600 puncte.

In primele zile ale anului 2017, cele mai importante jucatoare romane de tenis vor fi prezente in turneele de la Shenzhen (China) si Brisbane (Australia). Astfel, Simona Halep, Monica Niculescu si Sorana Cirstea vor fi prezente pe tabloul principal de la Shenzhen, unde principala favorita este Agnieszka Radwanska, detinatoarea trofeului, preluat de la Simona Halep, invingatoare in 2015.

In schimb, Irina Begu a ales sa debuteze in noul an la Brisbane, care incepe chiar pe 1 ianuarie, turneul australian avand-o cap de serie nr. 1 pe lidera clasamentului mondial, Angelique Kerber.